L' equipe: «Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον Ζενεσιό αλλά ήταν αρνητικός»

Ο Μπρουνό Ζενεσιό δέχθηκε πρόταση από τον Παναθηναϊκό αλλά ο ίδιος επέλεξε να τον απορρίψει και πλέον βρίσκεται στη Λιλ.

Εν αναμονή της απάντησης του Μαουρίτσιο Σάρι , η « L' Equipe » αποκάλυψε την πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός για την πρόσληψη του Μπρουνό Ζενεσιό.

Exclusive behind the scenes: #Panathīnaïkos approached Bruno Genesio. They were keen on him but he rejected as he wanted to play in a better league.



