Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 11άδα όπου έχει βασικό τον Ρίτσαρντς στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού και στο κέντρο τον Καρβάλιο.

Ενδεκάδα με αλλαγές επεφύλαξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός . Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινά με βασικό τον Ρίτσαρντς στο αριστερό άκρο της άμυνάς του αλλά και τον Καρβάλιο στον άξονα. Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Λεωφόρου: Τζολάκης - Ρίτσαρντς, Κάρμο, Ρέτσος και Ροντινέι - Ορτα, Εσε και Καρβάλιο - Φορτούνης, Ποντένσε και Ελ Καμπί.

Εκτός λόγω καρτών είναι ο Τσικίνιο, όπως off έχει μείνει και ο Ορτέγα. Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ιμπόρα, Ζέλσον, Ελ Αραμπί, Κίνι, Μασούρας, Γιόβετιτς, Αμπι και Ντόι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/HoWjN0upTD

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 19, 2024