Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα ισχυρίστηκε πως σύλλογος της ασιατικής χώρας κινείται για την απόκτηση του 31χρονου στόπερ του ΠΑΟΚ.

Από καιρό υπάρχουν συνεχείς αναφορές πως ο Γουίλιαμ Τροστ-Εκονγκ κάνει... κλικ σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Το όλο θέμα «συντηρείται» στο εξωτερικό κυρίως το τελευταίο διάστημα, όπου ο στόπερ του ΠΑΟΚ συμμετείχε στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και μάλιστα αναδείχθηκε MVP του τουρνουά.

Πριν από λίγο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα το... προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, καθώς υποστήριξε πως σύλλογος από τη συγκεκριμένη χώρα κατέθεσε «σημαντική πρόταση» για την απόκτηση του 31χρονου κεντρικού αμυντικού.

#PaokFC’s centre-back William #TroostEkong has received a very important bid from a Saudi Club. #transfers 🇸🇦