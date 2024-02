Ο Ζοβάνε Καμπράλ έρχεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Στα 3.000.000 ευρώ η οψιόν αγοράς του από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ζοβάνε Καμπράλ, ο οποίος έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά έλειπε λόγω των υποχρεώσεων της χώρας του στο Κόπα Αφρικα, έρχεται Ελλάδα για να μπει στα πλάνα του Καρβαλιάλ.

Η διαδρομή για το Πράσινο Ακρωτήρι σταμάτησε στους «8» κι έτσι ο Καμπράλ μπήκε στο αεροπλάνο για την Αθήνα, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να ανεβάζει μια φωτογραφία του από το αεροδρόμιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, μάλιστα, έχει και πληροφορίες που αφορούν το deal και σύμφωνα μ' αυτές υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 3.000.000 ευρώ.

⚪️🔴🇬🇷 Jovane Cabral, arriving in Athens ahead of his move to Olympiacos from Sporting.



Deal done on loan with €3m buy option clause includes. Sporting will also have sell-on clause. pic.twitter.com/w2cNdB9dc1