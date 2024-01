Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έφερε στο φως κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και την μεταγραφή του εν γένει.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το νέο έτος ολοκλήρωντας μία πολύ σημαντική μεταγραφή, αφού «έντυσε» στα ερυθρόλευκα τον Ζέλσον Μαρτίνς της Μονακό, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Ελλάδα (17:55) για να τελειώσει και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του.

Ο 28χρονος εξτρέμ αναμένεται να αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή από την Μονακό. Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το deal που επετεύχθη μεταξύ των «ερυθρολεύκων» και των Μονεγάσκων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η χρονική διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει ο Ζέλσον Μαρτίνς με τους Πειραιώτες θα είναι 2,5 ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2026 ενώ η Μονακό φρόντισε να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.



Understand contract will be valid until June 2026.



AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6