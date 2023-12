«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σάμι Μάε»

Πρόταση για τον Μαροκινό κεντρικό αμυντικό της Φερεντσβάρος, Σάμι Μάε, φέρεται να ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί τον Γενάρη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Το όνομα του Σάμι Μάε φέρνουν στο προσκήνιο για τους «πράσινους» από το εξωτερικό. Μάλιστα η υπόθεση φέρεται να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με το «TeamTalk», ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει πρόταση για τον διεθνή Μαροκινό κεντρικό αμυντικό της Φερεντσβάρος, ο οποίος δεσμεύεται με τους Ούγγρους μέχρι το καλοκαίρι. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Μάε έχει κεντρίσει τα βλέμματα πολλών ομάδων της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην ερχόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Conference League.

Exclusive: Understand Panathinaikos are readying an offer for Ferencváros defender Samy Mmaee. #paofc #fradi



Mmaee is wanted by a number of clubs round Europe and his brother Ryan moved to Stoke City in the summer. @TEAMtalk. pic.twitter.com/J0cOi3RXHw