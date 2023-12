Η Γαλατάσαραϊ με ανάρτηση στα Social Media ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Φατίχ Τερίμ για την επιστροφή του στους πάγκους, ως κόουτς του Παναθηναϊκού.

Μια διετία μετά την τέταρτη θητεία του στη Γαλατάσαραϊ ο Φατίχ Τερίμ είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους. Ο 70χρονος κόουτς είναι ο διάδοχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε την Τρίτη (26/12), την Τετάρτη (27/12) έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση και είναι έτοιμος να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Η αγαπημένη του Τσιμ Μπομ έκανε retweet την ανακοίνωση του Τερίμ από τους Πράσινους και του ευχήθηκε για το νέο κεφάλαιο της σπουδαίας καριέρας του, γράφοντας: «Σου ευχόμαστε καλή τύχη, Φατίχ Τερίμ» και έκλεισε το μήνυμα με ένα emoji τριφύλλι.

Wishing you best of luck @fatihterim! ☘️ https://t.co/bV8cxOvVij