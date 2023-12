Ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στο βασικό του σχήμα με τους Μπρνιτς και Καρβάλιο να επιλέγονται ως βασικοί με τον Ατρόμητο.

Τα αρκετά προβλήματα που μαζεύτηκαν στις τάξεις των Πειραιωτών άλλαξαν και τις αποφάσεις του κόουτς Καρβαλιάλ για το παιχνίδι στο Περιστέρι. Η 11άδα του Ολυμπιακού και του κόουτς Καρβαλιάλ με τους Μπρνιτς και Καρβάλιο για το Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Ορτέγα, Ντοι, Ρέτσος και Ροντινέι - Εσε και Καρβάλιο - Μπρνιτς, Μασούρας και Ποντένσε - Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #​ATROLY #Stoiximan pic.twitter.com/IExrgEP4OG