Οι Σκάρπα, Σολμπάκεν και Μπιελ καθώς και ο Αλεξανδρόπουλος θα είναι στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Αστέρα στο γήπεδο της Τρίπολης.

Μάλλον αναμενόμενη ήταν η επιλογή του Σκάρπα στη βασική 11άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τους Αρκάδες. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα είναι ο επιτελικός χαφ πίσω από τον φορ Ελ Καμπί με εξτρέμ τους Σολμπάκεν και Μπιελ. Ο σχηματισμός: Πασχαλάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ντόι, Ρέτσο και Ροντινέι, κέντρο με Αλεξανδρόπουλο και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Σκάρπα, Σολμπάκεν και Μπιελ.

Να υπενθυμιστεί πώς στη Γουέστ Χαμ είχε τον εξής σχηματισμό: κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Πασχαλάκης, τετράδα άμυνας με Ορτέγα, Ρέτσο, Πορόζο και Ροντινέι, κέντρο με Εσε, Αλεξανδρόπουλο και Μαντί Καμαρά και τριάδα μπροστά με Ποντένσε, Φορτούνη και Γιόβετιτς. Άρα σε σχέση με τους 11 στο London Stadium οι αλλαγές είναι πέντε: Ντόι, Σκάρπα, Σολμπάκεν, Μπιελ και Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #ASTOLY #Stoiximan pic.twitter.com/vbLmQ7Leb3

