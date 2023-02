G-Βetting: Γκολ στη Νίκαια, κλειστό ματς στο Ηράκλειο

Με δύο ματς σε Ηράκλειο και Νίκαια ανοίγει το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΟΦΗ διανύει εξαιρετικό φεγγάρι. Στα τελευταία 6 ματς έχει 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα: από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο κι αυτή με το ζόρι (2-1). Η ομάδα του Νταμπράουτσκας έχει αρχίσει να πείθει και κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα θα ψάξει την επιστροφή της στις νίκες. Ο ΠΑΣ από την άλλη, είναι σκληροτράχηλη ομάδα, έχει πλάνο στο παιχνίδι της και δεν επιτρέπει.. πολλά - πολλά στον αντίπαλο. Στη Novibet, βρίσκουμε το bet builder με τα under 8.5 κόρνερ, τις under 5.5 κάρτες και τα under 2.5 γκολ σε συνολική απόδοση 4.15.

Στις 19.00, ο Ιωνικός υποδέχεται τον Άρη. Η ομάδα της Νίκαιας, μετά τη νίκη στη Λαμία έχει τον ενθουσιασμό και την αύρα του Γρηγορίου στη φαρέτρα της στο κυνήγι της παραμονής και θέλει να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Άρης, έχει να νικήσει εκτός έδρας από τον Νοέμβριο, όταν και είχε επικρατήσει 4-0 του ΠΑΣ. Το goal/goal στη Stoiximan το βρίσκουμε σε απόδοση 2.15.