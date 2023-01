Για ακόμα μία αγωνιστική η 11άδα του Μίτσελ - αυτή τη φορά για το Ολυμπιακός - Άρης - δεν έχει εκπλήξεις. Βασικός κανονικά και ο Ρέαμπτσιουκ.

Η τριάδα των Χάμες - Μπιέλ - Φορτούνη τοποθετείται ξανά πίσω από τον φορ Μπακαμπού για το Ολυμπιακός - Άρης. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον Άρη: Πασχαλάκης τέρμα, άμυνα με Ροντινέι, Σωκράτη, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ και κέντρο με Εμβιλά και Ινμπόμ Χουάνγκ. Στα δύο άκρα της επίθεσης ο Μπιέλ με τον Φορτούνη και πίσω από τον φορ Μπακαμπού ο Χάμες.

