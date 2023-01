Ρομάνο για τον Ουί Τζο: «Επίσημη η πρόταση της Μινεσότα, τέλος στον δανεισμό του στον Ολυμπιακό» 

Ο Κορεάτης διεθνής φορ εκτιμάται πως θα αποχωρήσει άμεσα από τον Ολυμπιακό, όπως σημειώνει και ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ρομάνο μεταδίδει πως υπάρχει επίσημη πρόταση της Μινεσότα (κάτι που είχε διαρρεύσει) αλλά συμπληρώνει ότι ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό από τη Φόρεστ θα λάβει τέλος. Επίσης κάνει λόγο και για ενδιαφέρον άλλων ομάδων από τις ΗΠΑ όπως το Σικάγο, το Πόρτλαντ και το Βανκούβερ. Δεν είναι ξεκάθαρο πάντως ακόμα εάν ο Ουί Τζο πουληθεί στο MLS ή γίνει νέος δανεισμός καθώς μπορεί να τον ενδιαφέρει η προοπτική της Φόρεστ.



MLS side Minnesota have made an official proposal for Hwang Ui Jo to Nottingham Forest as loan deal with Olympiacos will be terminated NFFC



LAFC, Portland, Chicago, Vancouver are also concretely interested alongside FC Seoul and Vissel Kobe. pic.twitter.com/MG87DO7JXS