Νέο tweet από τις ΗΠΑ τονίζει ότι οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τους Σαν Χοσέ Ερθκουεϊκς για τον Μπέντζι Κικάνοβιτς έχουν «παγώσει», με την Ένωση πάντως να βρίσκεται σε φάση αναμονής.

Όπως είχαμε σημειώσει, από το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιωνόταν η πληροφορία από τις ΗΠΑ ότι η ΑΕΚ κλείνει με 1,9 εκατ. ευρώ τον Μπέντζμιν Κικάνοβιτς από τους Σαν Χοσέ Ερθκουεϊκς με το ενδιαφέρον πάντως να παρέμενε ζεστό. Νέο tweet Αμερικανού δημοσιογράφου υπογραμμίζει πως «τη δεδομένη χρονική στιγμή το deal έχει παγώσει».

Από την πλευρά της η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση αναμονής έπειτα από τις προτάσεις που έχει κάνει στην ομάδα του Σαν Χοσέ, με τον ίδιο τον Κικάνοβιτς να επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ένωση και να ξανασμίξει με τον Ματίας Αλμέιδα.

Let me repost that with a correction! Benji Kikanovic has been linked with a move to #stlcitysc based on an Instagram story. That is not happening per source.



As reported by @FavianRenkel the #Quakes74 striker has been in talks with #AEK but that deal is currently stalled. pic.twitter.com/pEO05UbPsO