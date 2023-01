Ο Ιωνικός αναμένεται αννα ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης με την απόκτηση του Κάιν Γούλερι. Ματιές και για φορ, καθώς ο Ιωαννίδης θεωρείται ξένο σώμα.

Στη Νίκαια... τρέχει η μεταγραφική ενίσχυση ώστε η ομάδα να καταφέρει το στόχο της παραμονής και να γυρίσει το εις βάρος της κλίμα. Οι άνθρωποι του Ιωνικού έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Κάιν Γούλερι, με τον 27χρονο Άγγλο εξτρέμ να αναμένεται στην Ελλάδα ως την Παρασκευή (6/1).

Πρόκειται για έναν παίκτη, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την τουρκική Σακάριασπορ (16 ματς, 711', 1 γκολ). Αγωνίζεται κυρίως στο δεξί φτερό αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά. Το 2017 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στη Σουίντον για 350.000 λίρες, πανηγυρίζοντας με την εν λόγω ομάδα τη σεζόν 2019-2020 την άνοδο από την Γ' κατηγορία.

Στην καριέρα του έχει παίξει σε:

Σουίντον, 110 ματς, 14 γκολ, 14 ασίστ

Τρανμίρ, 52 ματς, 11 γκολ, 3 ασίστ

Μάδεργουελ, 38 ματς, 3 γκολ, 4 ασίστ

Μπόλτον, 24 ματς, 3 γκολ, 2 ασίστ

Τάμγουορθ, 19 ματς, 2 ασίστ

Φόρεστ Γκριν Ρόβερς, 19 ματς, 4 γκολ, 5 ασίστ

Σακάριασπορ, 16 ματς, 1 γκολ

Νοτς Κάουντι, 5 ματς

Γουίγκαν, 1 ματς

