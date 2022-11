Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Superleague πρωτοπόρος και στο +8 από τη 2η θέση, διαφορά που ξεπερνούν μόλις έξι ομάδες στην Ευρώπη πριν από τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πρώτος γύρος της Superleague ολοκληρώθηκε κι ο Παναθηναϊκός κατοχύρωσε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, μετά το ονειρικό του ξεκίνημα με δέκα νίκες στα ισάριθμα πρώτα ματς και το συνολικό 12-1-0 που τον καθιστά αήττητο και πρωτοπόρο.

Οι Πράσινοι θα εκκινήσουν το δεύτερο μισό της σεζόν, μετά το τέλος του Μουντιάλ, με «μαξιλαράκι» οκτώ βαθμών από τη δεύτερη της βαθμολογίας, ΑΕΚ. Αυτό το +8 είναι αριθμός που τους συγκαταλέγει στις πρωτοπόρους των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με τις ευρύτερες διαφορές πριν από τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, μόλις έξι ομάδες σε όλη την Ευρώπη έχουν χτίσει μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, από κοινού με τις Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Νάπολι (Ιταλία) και Μπενφίκα (Πορτογαλία), με τις δύο τελευταίες να είναι επίσης αήττητες.

Έναν βαθμό πιο μακριά (+9) έχει ξεφύγει η Ρακόβ των Σβάρνα-Παπανικολάου στην Πολωνία και η Σέλτικ του Γιώργου Γιακουμάκη κι από κει και πέρα τέσσερις ομάδες απολαμβάνουν διψήφια διαφορά από τον δεύτερο: Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία), Γκενκ (Βέλγιο) και Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) με +10, ενώ τη μεγαλύτερη διαφορά στην Ευρώπη έχει χτίσει μέχρι στιγμής η Ολίμπια Λιουβλιάνας στη Σλοβενία με +13.

↔️ European league leaders with the biggest point gap to second place:



🇸🇮 Olimpija Ljubljana (13)

🇷🇸 Red Star Belgrade (10)

🇧🇪 Genk (10)

🇨🇭 Young Boys (10)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic (9)

🇵🇱 Raków (9)

🇭🇺 Ferencváros (8)

🇵🇹 Benfica (8)

🇮🇹 Napoli (8)

🇬🇷 Panathinaikos (8) pic.twitter.com/Ma8gajXInv