Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στην αποστολή του Ολυμπιακού και θα είναι στα πλάνα του προπονητή του για πρώτη φορά φέτος!

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Κώστας Φορτούνης με τον Μίτσελ να τον υπολογίζει για παιχνίδι του Σαββάτου (22/10) κόντρα στον Παναιτωλικό.

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε κανονικά τον Πεπ Μπιέλ παρότι είχε μείνει εκτός κόντρα στην Καραμπάγκ ενώ εκτός έμεινε ο Ουί-Τζο Χουάνγκ, ο Παπέ Αμπού Σισέ και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Πασχαλάκης αναμένεται να ξεκινήσει ως βασικός κάτω από τα δοκάρια ενώ υπάρχει πιθανότητα να δούμε για πρώτη φορά φέτος βασικό τον Σαμασέκου καθώς ο Εμβιλά προορίζεται για τα στόπερ.

Η αποστολή για το Αγρίνιο:

Άβιλα, Ουσεϊνού Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Στουρνάρας, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (22/10, 19:30) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο προπονητής κ. Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

