Ο Μίτσελ υπολογίζει στον Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναμενόταν, για το ματς με τον ΟΦΗ. Εκτός πλάνων ο Σισέ και ο Αμπουμπάκάρ Καμαρά, στην αποστολή ο 19χρονος μέσος Αντρέας Ντόι.

Ο Χάμες Ροντρίγκες, μετά το ματς με τον Άρη, είναι και πάλι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, για το ματς με τον ΟΦΗ (9/10, 16.00) . Ο Σισέ, μετά το λάθος του στο ματς με την Καραμπάγκ και τη «συγγνώμη» του έμεινε εκτός, όπως κι ο Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η αποστολή:

Αγκιμπού Καμαρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΟΦΗ. / The squad players selected ahead of the match against OFI. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OFIOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/MKfz44Q2i0