Μπράντον Τόμας: «Ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ για να παλέψω ξανά για τον ΠΑΟΚ»

Ο Ισπανός επιθετικός του ΠΑΟΚ, μέσω ενός tweet, ευχαρίστησε την ομάδα και τον κόσμο του «Δικεφάλου» για τη στήριξη, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Μπράντον Τόμας θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 4-5 εβδομάδες, μετά τον μυϊκό τραυματισμό του (θλάση β’ βαθμού στον δικέφαλο) στο φιλικό παιγνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Οι «ασπρόμαυροι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ισπανού επιθετικού στο κρίσιμο διάστημα των μεγάλων αναμετρήσεων που έχουν να δώσουν εντός Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τους Παναθηναϊκό (εντός), Ολυμπιακό και ΑΕΚ (εκτός) και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να αγωνιστεί μέχρι το φινάλε του α’ γύρου πριν τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μπράντον Τόμας ευχαρίστησε τον κόσμο του «Δικεφάλου», τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

«Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν ότι θα μείνω εκτός για μερικές εβδομάδες. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του αθλήματος, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ για να παλέψω ξανά για την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου για την υποστήριξη!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Medical tests confirm that I will be out for a few weeks. It's the hardest part of this sport, but I'm looking forward to coming back stronger than ever to fight for the team again. Thanks a lot the fans and my teammates for the support! #PAME @PAOK_FC pic.twitter.com/rD4YH8nO8M