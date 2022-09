Κορμπεράν: «Τους ευχαριστώ όλους, είμαι περήφανος»

Ο Κάρλος Κορμπεράν πόσταρε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αποχαιρετώντας τον Ολυμπιακό κι ευχαριστώντας τους πάντες για το διάστημα που πέρασε στην ομάδα.

Ο Ισπανός προπονητής, την ημέρα της ανακοίνωσης και της παρουσίασης του αντικαταστάτη και συμπατριώτη του Μίτσελ, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter θέλοντας να αποχαιρετήσει την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Παρά το μικρό διάστημα της παραμονής του στην ομάδα δεν άφησε την παραμικρή αιχμή, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του συλλόγου, τους παίκτες και τον κόσμο για την στήριξη που εισέπραξε, ενώ τόνισε πως είναι περήφανος που υπήρξε μέλος της οικογένειας των «ερυθρολεύκων».

Unfortunately our time at @olympiacosfc has now finished. I would like to thank all those who trusted us, all the club staff members, all players and especially the fans who tirelessly supported the team in every game. I feel proud of having been part of Olympiacos’ family 🔴⚪️ pic.twitter.com/fV2Zvhowwa