Συνολικά έντεκα παίκτες της ΑΕΚ θα μπορούσαν να βρεθούν σε δύο μήνες στα γήπεδα του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Το Gazzetta τους χωρίζει σε κατηγορίες βάσει πιθανοτήτων με τα τωρινά δεδομένα.

Η διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων είναι η τελευταία πριν το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ σε δύο μήνες. Αυτό το διάστημα ο Ματίας Αλμέιδα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τους νέους παίκτες του ρόστερ της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στα Σπάτα ώστε και αυτοί να μπουν με την επανέναρξη δυνατά στην αγωνιστική εξίσωση.

Σε αυτή τη διακοπή οι διεθνείς που απουσιάζουν από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ είναι δέκα. Τέσσερις από αυτούς και συγκεκριμένα οι Χατζισαφί, Μοχαμαντί, Βίντα και Πινέδα «βλέπουν» το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συνολικά, όμως, έντεκα κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να βρεθούν σε μερικούς μήνες στις τελικές κλήσεις των Εθνικών τους ομάδων και να μπουν στο αεροπλάνο για Κατάρ.

