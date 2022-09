Ο Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ματς με τον Άρη (18/9, 20.00), με τους νεοαποκτηθέντες Χάμες Ροντρίγκες, Μπακαμπού και Σαμασέκου να ταξιδεύουν κανονικά για τη Θεσσαλονίκη. Εκτός αποστολής ο Μπουχαλάκης και ο Σισέ.

Με νέα πρόσωπα ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός για το εκτός έδρας ματς με τον Άρη την Κυριακή (18/9, 20.00). Ο Κάρλος Κορμπεράν επέλεξε να πάρει στην 23άδα τους νεοαποκτηθένετες, Χάμες Ροντρίγκες, Σέντρικ Μπακαμπού και Ντιαντιέ Σαμασέκου. Aπό την άλλη ο Ισπανός άφησε εκτός αποστολής τους βασικούς στο πρόσφατο ματς με τη Φράιμπουργκ, Ανδρέα Μπουχαλάκη και Παπέ Αμπού Σισέ, όπως και οι Γκάρι Ροντρίγκες - Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/9, 20.00) τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδας 2022-2023.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/9) και ακολούθως έγινε γνωστή η αποστολή, που απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρσάλικο».

