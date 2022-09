Τον περασμένο Ιανουάριο ο νέος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, είχε γίνει «ήρωας», καθώς με καθοριστική παρέμβαση έσωσε τη ζωή του πρώην αμυντικού του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί.

Το Gazzetta σας αποκάλυψε πως ο Χάμες Ροντρίγκες είναι κοντά στον Ολυμπιακό και περίπου δυο ώρες αργότερα η «βόμβα»... έσκασε. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ήδη στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τον μονοετή δανεισμό του από την Αλ Ραγιάν στους Πειραιώτες.

Το περασμένο Γενάρη ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός είχε γίνει πρωταγωνιστής στα Social Media όχι για κάποια ποδοσφαιρική του ενέργεια αλλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Στις 13 Ιανουαρίου ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί, υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αλ Ουάκρα με την Αλ Ραγιάν και ο Κολομβιανός ήταν ο πρώτος που έσπευσε δίπλα του.

Ο 31χρονος σταρ έπαιξε καταλυτικό ρόλο, ώστε να σωθεί ο μπακ από το Μαλί, καθώς έπιασε με προσεκτικές κινήσεις το κεφάλι και τον αυχένα του 33χρονου αμυντικού, ώστε να πάρει κανονικές ανάσες και φρόντισε τον πρώην «πράσινο» μέχρι να φτάσει εκεί το ιατρικό επιτελείο. Ο Κουλιμπαλί με ανάρτηση του μέσα από το νοσοκομείο είχε ευχαριστήσει τον Ροντρίγκες για την βοήθεια του αναφέροντας «Ευχαριστώ τον Χάμες Ροντρίγκες που έκανε την πρώτη χειρονομία κρατώντας το κεφάλι μου».

