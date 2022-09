Απολύτη επιβεβαίωση του Gazzetta, μιας και ο Ολυμπιακός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Χάμες Ροντρίγκες και την Αλ Ραγιάν και ο Κολομβιανός σούπερ σταρ θα φοράει την ερυθρόλευκη την επόμενη χρονιά.

«Ο Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό! Ο Κολομβιανός πετάει σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπάρχει προφωρική συμφωνία για δανεισμό». Αυτό έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος δείχνει να έχει καλή πληροφόρηση το φετινό καλοκαίρι για τους «ερυθρολεύκους» και ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta!

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV