Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει έναν αριστερό μπακ και οι Καμάς και Λάτο των Απόλλωνα Λεμεσού και Βαλένθια αντίστοιχα βρίσκονται στο «ραντάρ» των Πειραιωτών!

Οι «ερυθρόλευκοι» τελικά δεν θα προχωρήσουν στην απόκτηση του Τζόρνταν Αμαβί από την Μαρσέιγ κι έτσι συνεχίζουν το ψάξιμο για τον αριστερό μπακ που θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ τους για τη φετινή σεζόν.

Βάσει δημοσιευμάτων, δυο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» της ομάδας του Κορμπεράν είναι οι Αμινέ Καμάς και Τόνι Λάτο.

Ο πρώτος είναι ο 23χρονος αμυντικός του Απόλλωνα Λεμεσού, τον οποίο αντιμετώπισε φέτος ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Europa League, με τον Μαροκινό (έχει και βελγική υπηκοότητα) να έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2024 με τον κυπριακό σύλλογο, στον οποίο μετακινήθηκε από την Μπέβερεν.

Ο Λάτο είναι 24 ετών και ανήκει στην Βαλένθια εδώ και μια 10ετία, όταν και ενσωματώθηκε στις ακαδημίες. Έχει συμβόλαιο μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι, αναδείχθηκε από τις υποδομές των «νυχτερίδων», πέρασε και για λίγο από την Αϊντχόφεν ενώ, αγωνίστηκε και για ένα εξάμηνο στην Οσασούνα ως δανεικός.

