«Η ΑΕΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Ελίασον»

Σύμφωνα με τους Γάλλους, η ΑΕΚ επανέρχεται για την περίπτωση του Νίκλας Ελίασον της Νιμ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta ότι ο 26χρονος Σουηδός εξτρέμ παραμένει στην κιτρινόμαυρη λίστα.

Την ώρα που ο Φρανθίσκο Μοντέρο της Μπεσίκτας, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, είναι στόχος της ΑΕΚ για το κέντρο της άμυνας, στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο κινούνται και για τις άλλες δύο θέσεις που θέλουν ενίσχυση. Δηλαδή ενός εξτρέμ που θα παίζει και στις δύο πλευρές και ενός φορ.

Μία περίπτωση που παρέμενε από πέρυσι στη λίστα της ΑΕΚ, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ήταν αυτή του Νίκλας Ελίασον της Νιμ για τον οποίο η Ένωση είχε ψαχτεί εκ νέου νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση ρεπόρτερ της Νιμ, η Ένωση φέρεται να έχει επανέλθει για τον 26χρονο Σουηδό εξτρέμ, ο οποίος ψάχνεται να αποχωρήσει από την ομάδα καθώς δεν επιθυμεί να συνεχίζει να αγωνίζεται για δεύτερη σερί σεζόν στη Β' Γαλλίας.

«Ο Ελίασον έλαβε καλύτερη πρόταση από την ΑΕΚ», αναφέρει στο τιτίβισμά του ο Γάλλος ρεπόρτερ της Νιμ που επαναφέρει δυνατά στο προσκήνιο για την Ένωση τον Σουηδό. Άλλωστε, επαναλαμβάνουμε, ότι ο παίκτης ποτέ δεν είχε βγει από τη λίστα της ΑΕΚ, η οποία το περσινό καλοκαίρι είχε πραγματοποιήσει μια σοβαρή προσπάθεια για να τον κάνει δικό της.

Comme je l’ai annoncé, Benrahou peut-être pas dans le groupe pour Dijon et Niclas Eliasson a reçu une offre plus belle que l’AEK.



Espérons qu’ils partent et merci à Yassine Benrahou qui a toujours respecté le club (ne voulant pas partir sur une relégation l’été dernier!) https://t.co/7AWBmkLTs7