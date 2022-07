Ο Παναθηναϊκός το παλεύει για την υπέρβαση με τον Βέρμπιτς! (vids)

Μετά την απόκτηση του Άντρατζ Σπόραρ ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με όσα αναφέρει εγκυρότατη εφημερίδα στη Σλοβενία κινεί γη και ουρανό για να ντύσει στα πράσινα και τον διεθνή εξτρέμ της Ντιναμό Κιέβου, Μπένζαμιν Βέρμπιτς.

Ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι χτυπά ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, προσπαθεί να κάνει οικονομικές και ποδοσφαιρικές υπερβάσεις και την Τετάρτη έκανε το πρώτο δυνατό «μπαμ» με την απόκτηση του Άντρατζ Σπόραρ από τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας αντί 3.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του «τριφυλλιού», όμως, δεν θα σταματήσει στον έμπειρο στράικερ, καθώς οι «πράσινοι» προσπαθούν να φέρουν στην Ελλάδα και τον διεθνή Σλοβένο εξτρέμ της Ντιναμό Κιέβου, Μπένζαμιν Βέρμπιτς, όπως αποκαλύπτει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Ekipa24, το οποίο εξασφάλισε το Gazzetta και σεβόμενο την δημοσιογραφική δεοντολογία σας παραθέτει.

Η ίδια έκδοση έφερε στο φως το πρωί της Τετάρτης το προχωρημένο της υπόθεσης του Σπόραρ.

Ο 28χρόνος μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος στα τέλη Δεκεμβρίου ενώ μπορεί να κάνει χρήση του «παραθύρου» της FIFA και να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι» ως ελεύθερος για το επόμενο εξάμηνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βέρμπιτς είναι απόλυτα θετικός στη προοπτική να φορέσει την πράσινη φανέλα, ωστόσο, παρέμεινε στην Ντιναμό για τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League με την Φενέρ μετά από αφόρητες πιέσεις που δέχθηκε. Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αθήνα και ενώ ήδη στο «πράσινο στρατόπεδο» υπάρχουν οι φίλοι και συμπατριώτες του, Τσέριν και Σπόραρ, τους οποίους όπως αναφέρει το ρεπορτάζ «είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει στην Αθήνα ο Βέρμπιτς».

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι πιθανότητες είναι υπαρκτές και ο Παναθηναϊκός παλεύει για ακόμη μία σπουδαία προσθήκη αυτό το καλοκαίρι.

