Η UEFA πόσταρε μία σειρά φωτογραφιών από τα παιχνίδια που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός με την Ρόμα τη σεζόν 2009-10 στο Europa League την ημέρα που οι «πράσινοι» επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή κληρωτίδα.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της για το Europa Conference League και με αφορμή τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην σημερινή κλήρωση (15:00, Cosmote Sports), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοσίευσε τέσσερις φωτογραφίες από τις μεγάλες νίκες των «πρασίνων» απέναντι στην Ρόμα τη σεζόν 2009-2010 για τους «32» του Europa League.

Θυμίζουμε πως τότε το «τριφύλλι» είχε επικράτησε με 3-2 και στα δύο παιχνίδια των Ιταλών και μάλιστα με ανατροπή, με τους Τζιμπρίλ Σισέ και Σωτήρη Νίνη να κάνουν εκπληκτικές εμφανίσεις.

🍀 Rewind to Panathinaikos's back-to-back 3-2 wins over Roma in the 2009/10 @EuropaLeague 🤩#MondayMotivation | @paofc_ | #UECL pic.twitter.com/uejqLPVag6