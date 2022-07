Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, με την οποία οι «κιτρινομπλέ» θα «κουβαλούν» ολόκληρη την Αρκαδία.

Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης σε συνεργασία με τη «Macron» παρουσίασαν τη νέα πρώτη εμφάνιση με την οποία θα αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή Μεταξά την αγωνιστική περίοδο 2022-23. Η νέα φανέλα θα των Αρκάδων θα είναι κίτρινη, με μπλε λεπτομέρειες και στο μπροστινό μέρος έχει ανάγλυφο τον χάρτη της Αρκαδίας. Όπως αναφέρουν οι «κιτρινομπλέ» στη φανέλα αποτυπώνονται περιοχές που έχουν κάνει την Αρκαδία γνωστή σε όλη την Ελλάδα (Τρίπολη, Γορτυνία, Κυνουρία, Μαντινεία, Μεγαλόπολη), ιστορικά εδάφη, αλλά και ξεχωριστά τοπία. Tις επόμενες ημέρες αναμένεται και η παρουσίαση της εκτός έδρας εμφάνισης του Αστέρα, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην Προστασία του Περιβάλλοντος και θα είναι σχεδιασμένη μόνο με ανακυκλώσιμα υλικά και με κεντρικό σύνθημα: THERE IS NO PLANET B.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αρκάδων:

«Τρίπολη, Γορτυνία, Κυνουρία, Μαντινεία, Μεγαλόπολη! Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "ταξιδεύει" σε ολόκληρη την Αρκαδία και παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Macron, την εντός έδρας εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Η φανέλα που φωτογραφήθηκε στις περιοχές που έχουν κάνει γνωστό τον Νομό σε όλη την Ελλάδα, τα ιστορικά εδάφη, τα ξεχωριστά τοπία. Όλα αποτυπώνονται στη νέα φανέλα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, με τον χάρτη της Αρκαδίας να προβάλλεται στην όψη της και τις πέντε περιοχές να αναγράφονται στο εσωτερικό της.

Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται πλέον έχοντας στη φανέλα τους τον Νομό του ΑΣΤΕΡΑ και παίρνοντας δύναμη από εκείνον!

ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑ!

* Η νέα εντός έδρας φανέλα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα είναι διαθέσιμη στο Star Store (Εθν. Αντιστάσεως 67) και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.starstore.gr από τις επόμενες ημέρες».