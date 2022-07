Ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους με την Σάλτσμπουργκ. Ιδού τα πλάνα του Μαρτίνς.

Σε σύστημα 4-2-3-1 ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσει την ομάδα του με τους:

Βατσλίκ στο τέρμα και τους Άβιλα, Σωκράτη, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην άμυνα (από δεξιά προς αριστερά).

Εμβιλά και Κανέ είναι στον άξονα και οι Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας και Ρατζέλοβιτς πίσω από τον Ελ Αραμπί.

