Ο Ρόνι Λόπες θα απασχολούσε τον Ολυμπιακό με αρκετά εάν στην υπόθεσή του και ενώ υπάρχουν τουλάχιστον τρία βασικά... αγκάθια.

Ο Ρόνι Λόπες ήταν ως γνωστόν δανεικός στον Ολυμπιακό από τη Σεβίλλη. Στην περσινή χρονιά αποκτήθηκε για βασικός εξτρέμ (ή και ακόμα και να βοηθήσει ως δεκάρι ή πιο περιφερειακός παίκτης), ωστόσο δεν γοήτευσε αγωνιστικά με εξαίρεση το κλείσιμο της σεζόν, όπου είχε τη γκολάρα με ΠΑΣ και έβγαλε ένα πιο θετικό πρόσημο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα (στα play offs σκόραρε και με ΠΑΟΚ).

Rony Lopes couldn't score on a better time like this one as Pedro Martins Olympiacos' last win in official matches was on March 13th.