Μανωλάς, Μπα, Ονιεκούρου και Φορτούνης δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε ο Σισέ, ενώ διατηρήθηκε σ' αυτή ο Μπαγκαλιάνης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (11/5, 21.00, NS PRIME) για την 8η αγωνιστική των play offs της Super League Interwetten. Μετά τις εκτός έδρας νίκες επί των ΠΑΟΚ και Άρη, έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν την πρώτη τους εφετινή επικράτηση σε βάρος του «τριφυλλιού».

Σε σχέση με τον αγώνα εναντίον του Άρη, στην αποστολή επιστρέφουν οι Λαλά, Μαντί, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος και Βατσλίκ. Ο Σισέ επανέρχεται για πρώτη φορά μετά τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ εκτός έμειναν ξανά οι Μπα, Φορτούνης, Μανωλάς και Ονιεκούρου.

Ο Μαρτίνς πήρε για δεύτερο διαδοχικό ματς στην αποστολή τους Μπαγκαλιάνη και Ανδρούτσο, ενώ «κόπηκαν» οι Κινκουέ, Καρμπόβνικ, Σουρλής, Ξενιτίδης, Μαρίνος και Κίτσος.

Η αποστολή: Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Λαλά, Παπαδόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Μ. Καμαρά, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Κούντε, Λόπες, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Μασούρας, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, Κανέ, Ροντρίγκες, Αραμπί, Τικίνιο.

