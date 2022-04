Παναθηναϊκός Κ19-Αυτοί είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας

Η ακτινογραφία της ομάδας Νέων των «πράσινων» που κατέκτησε τον τίτλο μετά από 10 χρόνια

Δέκα χρόνια είναι πολλά, ακόμα και σε επίπεδο ποδοσφαίρου υποδομών. Ειδικά, δε, όταν αναφερόμαστε στον σύλλογο με τη μεγαλύτερη παράδοση στις Ακαδημίες στην Ελλάδα. Επί δεκαετίες η λέξη αυτή ήταν συνυφασμένη με τον Παναθηναϊκό και την Παιανία, ένα φυτώριο ταλέντων σε διαρκή λειτουργία.



Στο πέρασμα των χρόνων οι «πράσινοι» έμειναν πίσω από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Ειδικότερα σε επίπεδο Κ19 οι δύο αυτοί σύλλογοι κατέκτησαν όλα τα πρωταθλήματα από το 2013 μέχρι τώρα, όπου ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή, κλείνοντας τη σεζόν με το «pasillo» από τους παίκτες του ΟΦΗ.



Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο υποδομών, είναι δύσκολο να αναφερθεί κανείς σε πρωταγωνιστές. Ας πούμε ότι υπήρξαν κάποια παιδιά που ξεχώρισαν ως οι καλύτεροι μεταξύ ίσων, σε μία διαδρομή που αφιερώθηκε σε έναν ξεχωριστό συμπαίκτη: το Φάνη Αυγερινό που παραμένει στην ομάδα, αλλά λόγοι υγείας δεν του επέτρεψαν να την ενισχύσει στην εφετινή πορεία τίτλου.



Μεταξύ ίσων, λοιπόν, διακρίθηκαν οι:



Αμπνετλραχμάν Μπιλάλ: 21 γκολ σε 20 ματς για, τα περισσότερα από όλους σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Super League. Ο Αιγύπτιος βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το 2019 με εισήγηση του νυν ομοσπονδιακού προπονητή Κ15 Άγγελου Χατζόπουλου και τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής scouting, Γιώργου Μακρή. Σύντομα θα προπονείται με την πρώτη ομάδα

Λεάντρο Φρόκου: Τεράστια η συμβολή του, παρότι έπαιξε μόνο σε 14 από τα 24 ματς. Ο επιτελικός χαφ θα ξεκινήσει σύντομα προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Είναι ήδη «μήλο της έριδος» για αρκετά μανατζερικά γραφεία, αλλά και για δύο εθνικές ομάδες, την Ελλάδα και την Αλβανία

Γιώργος Παυλάκης: Βρίσκεται στο Κορωπί από το καλοκαίρι του 2017 και είναι ένας από τους 7 γεννηθέντες το 2003 που πανηγύρισαν τον τίτλο της Κ15 το 2019. Αρχηγός της ομάδας αποχώρησε οικειοθελώς από την ΑΕΚ, με την επιθυμία να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι. Έχει έναν μικρότερο αδελφό (2006) που παίζει στον Ολυμπιακό

Θάνος Προδρομίτης: Ο βασικός στόπερ της Κ19. Για τέταρτη χρονιά στον Παναθηναϊκό, στον οποίο μετακινήθηκε από το Αγρίνιο και την τοπική ακαδημία «Άτλαντες».

Γιώργος Κυριόπουλος: Ήλθε στην ομάδα το 2018 από την Κω, μαζί με τον Προδρομίτη και έκτοτε είναι «κολλητοι». Αριστεροπόδαρος εξτρέμ που μπορεί να παίξει και «δεκάρι», έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της πρώτης ομάδας και ακούγονται πολύ καλά σχόλια από το επιτελείο του Γιοβάνοβιτς

Επίσης, σημαντική συνεισφορά είχαν:

- Ο Τάσος Συμεωνίδης, σκόρερ του ντέρμπι (1-0) με τον Ολυμπιακό που ουσιαστικά έκρινε τον τίτλο

- Ο Κώστας Βολάκης, ίσως ο πιο παλιός «κάτοικος» των Ακαδημιών αφού βρίσκεται εκεί από 10 ετών, προερχόμενος από τον Απόλλωνα Σμύρνης

- Ο Νάσος Νταμπίζας, γιος του Νίκου, επίσης πολύ «παλιός» στην ομάδα και σκόρερ κρίσιμων γκολ

- Ο Λίλο Κλίντμαν, «φύλακας άγγελος» της εστίας, για τον οποίο εκφράζεται εγκωμιαστικά ο Μουντάκης, προπονητής τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδα

- Οι δύο «μικροί» Δημήτρης Καλοκσκάμης και Χρήστος Λιατίφης. Γεννηθέντες το 2005, θα μπορούσαν να αγωνίζονται στην Κ17 αλλά ανέβηκαν ηλικιακή κατηγορία και μάλιστα έχουν επαγγελματικά συμβόλαια

Παράλληλα είναι κοινώς αποδεκτό ότι και οι υπόλοιποι παίκτες του βασικού rotation (Καρνέσης, Ζαφείρης, Κωστόπουλος), αλλά και όσοι κλήθηκαν να βοηθήσουν όταν υπήρξαν πολλά προβλήματα τραυματισμών, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έβαλαν ένα «λιθαράκι» στο συνολικό οικοδόμημα.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Ο Βαγγέλης Σάμιος και ο Αντρέας Ντρένοβα συνέθεσαν ένα δίδυμο που συνεργάστηκε άψογα σε όλη τη σεζόν. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει , ο Παναθηναϊκός έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου χωρίς να ξεφύγει από το πλάνο, το οποίο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λειτουργία μίας ποδοσφαιρικής ακαδημίας, την εξέλιξη των παικτών και την ομαλή μετάβασή τους στο επόμενο επίπεδο. Κοντά τους, βέβαια, ήταν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν οι συνεργάτες τους: ο γυμναστής Βαγγέλης Μπέκας, ο προπονητής τερματοφυλάκων Παναγιώτης Μπαρτζώκας, η ιατρός Ελένη Σολιδάκη, ο φυσικοθεραπευτής Γιάννης Γρυπάρης. Last but not least, ο Φάνης ο επικεφαλής ασφαλείας στις εγκαταστάσεις στο Κορωπί, όπου διαμένουν πολλοί από τους πρωταθλητές. Απίστευτα εμψυχωτικός κατά τη διάρκεια κρίσιμων αγώνων προς τα παιδιά, όπου τα αποκαλεί όλα με τα μικρά τους ή τα παρατσούκλια τους!

Οι πρωταθλητές Κ19 2021/22

Κώστας Βολάκης (2004) 22 συμ. 3 γκολ Γιώργος Κυριόπουλος (2004) 22 3 Νάσος Νταμπίζας (2004) 22 3 Θάνος Προδρομίτης (2004) 21 1 Αμπντελραχμάν Μπιλάλ (2003) 20 21 Δημήτρης Καλοσκάμης (2005) 20 3 Νίκος Καρνέσης (2003) 19 1 Στέφανος Ζαφείρης (2003) 19 Δημήτρης Κωστόπουλος (2003) 18 Γιώργος Παυλάκης (2003) 17 Τάσος Συμεωνίδης (2004) 16 2 Χρήστος Λιατίφης (2005) 15 Έρβιν Τόρα (2003) 15 4 Λεάντρο Φρόκου (2003) 14 5 Λίλο Κλίντμαν (2003) 14 Μιχάλης Καμαρός (2004) 13 Γιάννης Πορφυρόπουλος (2003) 14 Ματέο Κολόμπο (2004) 10 Γιώργος Καλός (2004) 9 1 Φώτης Χαχούλης (2004) 9 Νίκος Τσεβάς (2004) 9 Κώστας Τσιάβος (2004) 9 Δημήτρης Ψυλλάς (2004) 7 Χρήστος Χαζηγιαννάκης (2002) 6 Νίκος Παναγάκος (2004) 4 Ματέους Πόπιελα (2004) 2 1 Γ. Παπανικολόπουλος (2004) 2

* Μία συμμετοχή είχαν ο Κυπαράκος (2003) προερχόμενος από τη Β΄ ομάδα και ο Πιτσώτης (2005) από την Κ17.