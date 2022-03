Συνάντηση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. με τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος 

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας πραγματοποίησε ευρεία συνάντηση με τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος. «Είμαστε από την ίδια μεριά στην αντιμετώπιση της απειλής της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων» ανέφερε ο Γιώργος Μαυρωτάς.

Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είχε την Πέμπτη (31/3) συνάντηση με τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος, με αντικείμενο την ενημέρωση των εταιριών για τις δράσεις της Επιτροπής και την ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) πραγματοποίησε σήμερα ευρεία συνάντηση με τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος που έχουν νόμιμη άδεια στη χώρα μας, με αντικείμενο την ενημέρωση των εταιριών για τις δράσεις της Επιτροπής και την ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, καθότι ένα σημαντικό μέρος του έργου της Επιτροπής αφορά και στον στοιχηματισμό. Tο προσεχές διάστημα προγραμματίζεται και η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. με τους παρόχους, ενώ συζητήθηκαν πρακτικές λύσεις για την έγκαιρη και έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως υπαγορεύει άλλωστε και η Σύμβαση Macolin που έχει κυρώσει η χώρα μας αλλά και η διεθνής πρακτική.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και εκπρόσωποι των παρόχων αθλητικού στοιχήματος ΟΠΑΠ ΑΕ,Winmasters,Vistabet Ltd, Bwin.gr Ltd, Sporting Odds Ltd, Stoiximan Ltd, Plumo Ltd, Netbet Enterprises Ltd, Lucky Stream Ltd (bet365.gr), Interwetten Gaming Ltd, B2B Gaming Services (Malta) Ltd, Betsson, Novibet, Diamond Link Ltd (pokerstarssports.gr) κ.α.

Μετά την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, των δράσεων και του προτεινόμενου οδικού χάρτη συνεργασίας από την Ε.Π.ΑΘΛ.Α., ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα θέματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και για θεσμικά ζητήματα. Οι εκπρόσωποι των Παρόχων εξήραν την πρωτοβουλία της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και εκδήλωσαν τη διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (E.E.E.Π.) και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. κ. Δημήτριος Ντζανάτος, στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Ομάδας Αξιολόγησης Αναφορών της Ε.Π.ΑΘΛ.Α..

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. ευχαρίστησε την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος για την ανταπόκριση, την καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων και τη διάθεση συνεργασίας ώστε να υπάρξουν πλέον οι απαραίτητες συνέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων χειραγώγησης που συνδέονται με τον στοιχηματισμό».

Ο γγΑ και Πρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση είχε ως αντικείμενο την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. με τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος, καθώς θεωρούμε ότι είμαστε από την ίδια μεριά στην αντιμετώπιση της απειλής της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, η οποία, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχει ως αιτία το αθλητικό στοίχημα».