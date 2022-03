Η μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ ως το τέλος της σεζόν.

Από το πρωί της Δευτέρας (14/3) ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ βρισκόταν στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ και όλα έμπαιναν πια στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής μεταγραφής για την Ένωση ως το τέλος της σεζόν.

Όλοι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο την Τρίτη (15/3) κινούνταν στους ρυθμούς του Πολωνού μέσου για την ανακοίνωση της μεταγραφής. Ο Κριχόβιακ αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε το συμβόλαιό του ως το τέλος της σεζόν και αποτελεί πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης της ΑΕΚ.

Ο 32χρονος διεθνής Πολωνός χαφ θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στα Σπάτα το πρωί της Τετάρτης (16/3) για να τεθεί στα πλάνα του Οφρυδόπουλου για το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε έτσι το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» εκμεταλλευόμενη το ειδικό «παράθυρο» που άνοιξε από τη FIFA λόγω του πολέμου και αφορούσε τους ξένους παίκτες που αγωνίζονται στη Ρωσία.

Οι κιτρινόμαυροι εντάσσουν στο ρόστερ τους έναν χαφ από το πάνω ράφι τουλάχιστον μέχρι τη σεζόν και από εκεί και πέρα θα επιδιώξουν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν.

Ο Κριχόβιακ πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «16» και φωτογραφήθηκε μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου και τον τεχνικό διευθυντή, Παναγιώτη Κονέ μπροστά από τη φωτογραφία του Στέλιου Σεραφείδη στο νέο γήπεδο του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα. Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε προαναγγείλει την ανακοίνωση της μεταγραφής με ένα βίντεο στα social media.

🤝Καλώς όρισες στα κιτρινόμαυρα, Γκρέγκορζ Κριχόβιακ!

🟨Α new -yellow and black- trip ahead for a football legend!◼️

🤜@GrzegKrychowiak , welcome to AEK FC! 🇵🇱



AEK FC X KRYCHOWIAK 💛🖤



✍️https://t.co/0n4xPI5frS#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #Krychowiak_16 pic.twitter.com/0A0dSC2IXU