Τα play offs... αρχίζουν σήμερα και ουδείς μοιάζει έτοιμος

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη μάχη των play offs που αρχίζει από... σήμερα, αναλύοντας την κατάσταση στους πέντε «σίγουρους» και τους τρεις υποψήφιους για την έκτη θέση.

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε». Και έχει και πολύ καθαρό στόχο: αήττητο πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πολύ σημαντικό για μια ομάδα που έχει +15 από τον δεύτερο στη βαθμολογία και έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη να διατηρεί ολοζώντανη τη φλόγα στο τελευταίο δίμηνο της σεζόν. Σημαντικό και... σπάνιο! Διπλός στόχος και μάλιστα σπουδαίος και για τον ΠΑΟΚ: Κύπελλο και προημιτελικός (τουλάχιστον) ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχει τσεκάρει όμως ακόμα το ευρωπαϊκό του εισιτήριο και τα play offs είναι περίεργη ιστορία για τον Δικέφαλο! Ολοι οι υπόλοιποι, άλλοι υπό καλύτερες και άλλοι υπό δυσχερέστερες συνθήκες... βράζουν στο ζουμί τους. Τα play offs ουσιαστικά ξεκινούν από σήμερα και τυπικά σε λίγες μέρες. Μια ακτινογραφία όσων θα διεκδικήσουν τα τρία (ή δύο, ανάλογα με το τι θα συμβεί και στο Κύπελλο)... εισιτήρια, έχει ως εξής...

ΠΑΟΚ: Ευρώπη, Κύπελλο and what about play offs?