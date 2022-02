Βαλμπουενά για το γκολ του: «Για τον Άλκη»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά τίμησε και εκείνος τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη αφιερώνοντάς του το γκολ του με Παναιτωλικό.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός - που έκανε το 1-0 στο Ολυμπιακός - Παναιτωλικός - ανέβασε το εξής post στο Twitter:

Τρομερή ομαδική δουλειά σήμερα: Να συνεχίσουμε έτσι και να δουλεύουμε σκληρά. Για τον Άλκη.

Great team work today! Let’s keep it up and continue working hard



For Άλκης pic.twitter.com/ViyDRZIh7l