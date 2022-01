«Παίκτης top επιπέδου ο Καρβάλιο, γι' αυτό δεν έπεισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ»

Ο Ολυμπιακός φέρνει τον Ζοάο Καρβάλιο και το Gazzetta σάς παρουσιάζει τί μας είπαν για τον Πορτογάλο επιτελικό μέσο δύο άνθρωποι που τον έζησαν για τα καλά, εντός κι εκτός γηπέδου.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Τομαράς, Δημήτρης Σαμόλης

Ο Ζοάο Καρβάλιο έρχεται λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος επιτελικός μέσος έρχεται για να βρει το... Λιμάνι του. Να βρει την ομάδα στην οποία θα κουμπώσει και μέσα από την οποία θα δείξει τί μπορεί να κάνει ως ποδοσφαιριστής. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία στο γήπεδο ουδέποτε δικαιολόγησε τα χρήματά της. Ήταν θέμα χαρακτήρα; Δεν του ταίριαζε το physical πρωτάθλημα της Championship; Οτιδήποτε κι αν ισχύει δεν αλλάζει, είναι ιστορία. Το θέμα είναι μέσω των «ερυθρόλευκων» να κάνει το... μπαμ, να γεμίσει τη στατιστική του με γκολ και -κυρίως με- ασίστ και να δώσει λύσεις στην παραγωγή φάσεων, στο σκοράρισμα.

Το Gazzetta συζήτησε με δύο ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, που τον έχουν παρακολουθήσει στενά. Ζητήσαμε την άποψή τους για το «δεκάρι» από την Ιβηρική που γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1997 και που εκπροσώπησε την εθνική Πορτογαλίας σε όλα τα ηλικιακά τμήματα μέχρι εκείνο της U21. Για να δούμε τί είχαν να μας πουν...

«Τοπ επιπέδου δεκάρι»

Ο Ζοάο Τραλιάο είναι ο μέντορας και προπονητής του Ζοάο Καρβάλιο στις υποδομές της Μπενφίκα, από την οποία τον αγόρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 2018. Ο 41χρονος σήμερα Τραλιάο είχε παίκτη τον Καρβάλιο σε ηλικία 9-10 ετών και σε ηλικία 17-19 ετών. Είχε μάλιστα και ιστορίες να διηγηθεί στο Gazzetta για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό. «Ναι ξέρω πολύ καλά τον Ζοάο Καρβάλιο. Τον είχα ως παίκτη σε ηλικία 9-10 ετών και 17-19 ετών. Τον ξέρω καλά. Από τακτικής και τεχνικής απόψεως είναι ένας τοπ επιπέδου παίκτης. Ένας top class ποδοσφαιριστής. Φοβερός παίκτης και ένας από τους καλύτερους σε τεχνικό επίπεδο και σε δημιουργικό επίπεδο. Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο που θέλει μία νέα ευκαιρία», σχολίασε αρχικά ο κόουτς Τραλιάο. Τι όμως μπορεί να μην πήγε τόσο καλά με τη Φόρεστ ειδικά στη φετινή περίοδο; «Μιλάμε για το αγγλικό πρωτάθλημα και την Championship. Ο Ζοάο δεν είναι μεγάλος σε ηλικία. Πήγε εκεί σε μικρή ηλικία. Πολύ νέος. Δεν είναι τόσο εύκολο και απλό να ανταποκριθεί κάποιος σε τέτοιες προκλήσεις. Στην Αγγλία το παιχνίδι έχει σκληράδα, δύναμη και είναι πολύ απαιτητικό και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης», επισήμανε ο άλλοτε προπονητής του Καρβάλιο.

Τι μπορεί να γίνει διαφορετικά πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό; «Πιστεύω πως με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει και την πορεία του είναι πια πολύ πιο προετοιμασμένος. Πηγαίνει σε έναν μεγάλο σύλλογο, τον Ολυμπιακό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αναμφίβολα ο Ζοάο ήταν ένας από τους τοπ παίκτες που βγήκαν από τις υποδομές της Μπενφίκα», απαντά ο 41χρονος προπονητής. Ειδικότερα όμως τι μπορεί να προσφέρει ο Καρβάλιο στον Ολυμπιακό; Ο Τραλιάο υπογραμμίζει ότι «μπορεί να παίξει σε κάθε θέση σε επίθεση και κέντρο. Ναι, φορ δεν είναι, αλλά μπορεί να αγωνιστεί ως εξτρέμ, ως δεκάρι και ως οκτάρι». Το πιο σημαντικό στοιχείο του; «Για μένα είναι η ικανότητα να καθοδηγεί το παιχνίδι και να καθορίζει το δημιουργικό σκέλος για την ομάδα του. Να βρίσκει χώρους με πάσες και να δίνει ασίστ. Έχει πολύ καλές πάσες. Θέλει να βγάζει μπαλιές σε κάθε ευκαιρία. Είναι πολύ καλός σε φάουλ και κόρνερ. Μπορεί να σκοράρει αλλά είναι πολύ πιο καλός στις ασίστ. Τρομερή δημιουργία για παίκτη», σημειώνει.

«Οι συμπαίκτες του δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν»

Ο Τραλιάο όμως είχε να πει και ποδοσφαιρικές ιστορίες του παρελθόντος από δύο διαφορετικές εποχές. «Προσωπικά θεωρώ πως με το ταλέντο και τις ικανότητές του μπορεί να φτάσει στο πιο υψηλό επίπεδο. Όταν ήταν 10 ετών χτυπούσε κόρνερ και όχι απλά τα εκτελούσε, αλλά έβαζε γκολ με μεγάλη ευκολία. Οι συμπαίκτες του δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν, αλλά εκείνος το έκανε να δείχνει τόσο εύκολο», ανέφερε σχετικά.

Η άλλη ιστορία που είχε να μας διηγηθεί ήταν από το παιχνίδι της Youth League με τη Μπενφίκα και τη Λεβερκούζεν: «Ήταν όταν παίζαμε με τη Μπενφίκα στη Youth League και ήμασταν στη Γερμανία για να αντιμετωπίσουμε τη Λεβερκούζεν. Χάναμε στο ματς. Στο ημίχρονο ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Φώναξα και τους είπε 'πρέπει να αντιδράσουμε. Να παίξουμε με το ταλέντο μας'. Ο Ζοάο είχε ξεκινήσει βασικός αλλά έδειχνε κάπως 'μαζεμένος' στο παιχνίδι. Εβαλε όλο το ταλέντο του στο ματς στη συνέχεια. Είχε ασίστ, έβαλε δύο γκολ, πίεσε και γυρίσαμε το ματς. Νικήσαμε με 3-2. Μετά του είπα πως 'μπορείς να γίνεις ένας από τους καλύτερους παίκτες'. Ήταν από τους πιο νέους στην ομάδα αλλά από τους πιο καλούς παίκτες. Θυμάμαι τόσους παίκτες όπως τον Ρενάντο Σάντσες και τον Ρούμπεν Ντίας αλλά δεν ξεχνάω τον Ζοάο. Όλοι εκείνη την ημέρα εντυπωσιάστηκαν από αυτόν. Έκανε τόσες καλές εμφανίσεις στη Youth League τότε αλλά αυτή ήταν η πιο αξιοσημείωτη».

Πως είναι όμως ως χαρακτήρας; Ως άνθρωπος; «Εκτός από πολύ ξεχωριστός παίκτης και με μεγάλο ταλέντο είναι τρομερό παιδί. Πολύ ταπεινός. Δουλευταράς, ήσυχος και πολύ καλός ως χαρακτήρας για την ομάδα και το σύνολο. Θέλει απλά μία νέα πολύ καλή πρόκληση και νομίζω πως αυτή θα είναι ο Ολυμπιακός. Πάντα τον ξεχώριζα και μου άρεσε πολύ ως παίκτης. Πιστεύω σε αυτόν. Είμαι σίγουρος πως θα είναι απόλυτα πετυχημένος στον Ολυμπιακό», κατέληξε ο Τραλιάο.

«Θεωρήθηκε παίκτης... πολυτελείας»

Συζητήσαμε και με τον Άγγλο δημοσιογράφο του «Athletic», Ντάνιελ Τέιλορ, ο οποίος είναι υποστηρικτής της Νότιγχαμ Φόρεστ και ο οποίος το 2011 έγραψε το βιβλίο «Deep into the Forest» και το 2015 το «I Believe in Miracles», βιβλίο αφιερωμένο στην άνοδο των «Ρεντς» υπό τον Μπράιαν Κλαφ. Αυτή είναι η άποψη του δημοφιλούς Βρετανού δημοσιογράφου...

«Ο Ζοάο ξεκίνησε πραγματικά καλά στη Φόρεστ και ήταν ο αγαπημένος των οπαδών. Είχε την υποστήριξη του Αϊτόρ Καράνκα και αυτή η υποστήριξη χάθηκε όταν έφυγε ο προπονητής. Μετά απ' αυτό, τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Μια σειρά προπονητών αποφάσισε πως ήταν παίκτης "πολτελείας", ο οποίος δεν ήταν... εξοπλισμένος για τις σωματικές απαιτήσεις της Championship. Έμενε εκτός και δεν είχε την προσωπικότητα να δείξει πυγμή στους προπονητές του, ώστε να ξαναμπεί στα αγωνιστικά τους πλάνα. Ή δεν έμενε για έξτρα προπόνηση ή τέλος πάντων δεν έκανε όλα αυτά που χειάζονται για να εντυπωσιάσει. Στη Φόρεστ είχε μπει στο γκρουπ των υπό παραχώρηση παικτών και έκανε προπόνηση με την U23. Τελευταία χρησιμοποιούνταν ως αλλαγή και αποτελούσε θέμα συζήτησης στις τάξεις των οπαδών. Πολλοί λάτρευαν τις ικανότητές του και θυμούνταν πόσο πολύ έλαμψε την περίοδο που η ομάδα του Καράνκα πάλευε να εξασφαλίσει άνοδο στην Premier League. Τελευταία δεν έπειθε στη Νότιγχαμ ως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Φόρεστ και μου είναι δύσκολο να φανταστώ πώς θα τα καταφέρει από τον πάγκο της Φόρεστ στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξε ομάδα που να προσπάθησε να τον αποκτήσει και αυτό είναι λυπηρό, καθώς είδαμε τόσες πολλές ικανότητες σ' αυτόν, στο ξεκίνημά του. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος, θα μπορούσε να τύχει καλύτερης συμπεριφοράς στη Φόρεστ και ελπίζω στον Ολυμπιακό να δείξουν περισσότερη κατανόηση για έναν νέο παίκτη σε μια νέα χώρα».