Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αποχαιρέτισε τον Πολωνό επιθετικό, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και τη Charlotte FC.

Μέσα από ένα video πενήντα δευτερολέπτων η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τρία χρόνια και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Πολωνός επιθετικός θα ανακοινωθεί άμεσα από την Charlotte FC και θα συνεχίσει στο MLS για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Thank you #Swarovski! All the best and good luck in @MLS and @CharlotteFC #PAOKFamily #Swiderski pic.twitter.com/GxluriHygP