Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μανωλά

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Νάπολι.

Η μεγάλη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά στον Ολυμπιακός είναι κι επισήμως γεγονός! Το βράδυ της Πέμπτης (16/12) η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του 30χρονου στόπερ, επτά χρόνια μετά την πώλησή του στη Ρόμα. Οι πρωταθλητές Ελλάδας αρκέστησαν να αναφέρουν ότι η μεταγραφή θα υλοποιηθεί με την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Ο Μανωλάς πέρασε από εξετάσεις και το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε αγκαλιά τον ποδοσφαιριστή και ακολούθως μπήκαν στα γραφεία για τις υπογραφές.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την SSC Napoli για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά. Η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή θα υλοποιηθεί με την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου».



