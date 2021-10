Ο Εβάντρο Ντελγκάδο του 'Sapo Desporto' για τον Γκάρι Ροντρίγκες: «Θα πετύχει πολλά γκολ, μπορεί να παίξει και ψευτοεννιάρι» (vid)

Ο δημοσιογράφος Εβάντρο Ντελγκάδο καταθέτει στο Gazzetta τις εκτιμήσεις του για τον Γκάρι Ροντρίγκες και το τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό.

Στα 30 του χρόνια ο Γκάρι Ροντρίγκες επέστρεψε στην Ελλάδα αλλά για λογαριασμό του Ολυμπιακού . Ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έκλεισε ως ελεύθερος ενώ είναι πλέον... μάχιμος για να βοηθήσει την ομάδα του μετά τη διακοπή και με τον ΠΑΣ αλλά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.

Πριν από όλα αυτά όμως ο Ροντρίγκες έβαλε πριν από λίγες μέρες μια γκολάρα στον αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου με αντίπαλο τη Λιβερία. Ένα γκολ που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και εντυπωσίασε.

Ο δημοσιογράφος του SAPO Desporto, Εβάντρο Ντελγκάδο , που έχει παρακολουθήσει αρκετά τον Γκάρι Ροντρίγκες μίλησε στο Gazzetta για τη μετέπειτα πορεία του στον Ολυμπιακό αλλά και για το γκολ του με την Εθνική. «Ο Ροντρίγκες έβαλε το νικητήριο γκολ για το Πράσινο Ακρωτήρι με τη Λιβερία αλλά το θέμα ήταν πως το έκανε με ένα μακρινό και εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής. Ο προπονητής του τον έβαλε στο δεύτερο μέρος, όμως ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός για εκείνον και δεν τον βοήθησε. Δεν ήταν τόσο καλός δηλαδή για έναν παίκτη με καλή τεχνική και ποιότητα», σχολίασε αρχικά.

Βέβαια το βασικό ζήτημα είναι το τι μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό. «Είναι ένας εξτρέμ που παίζει και στις δύο πλευρές, όπως ξέρουμε, όμως σίγουρα μετράει όμως το πως θα χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θέσεις», διευκρινίζει ο Ντελγκάδο.

«Θα είναι ανάλογα με το πως θα τον χρησιμοποιεί ο Πέδρο Μαρτίνς. Το πως θα θέλει να τον χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα στα παιχνίδια που η ομάδα θα θέλει να έχει περισσότερο χρόνο στο δικό της μισό ο Ροντρίγκες μπορεί να βοηθήσει παίζοντας ως ψευτοεννιάρι ή πιο προωθημένος γενικά με έναν παίκτη πίσω του. Να 'χτυπήσει' σε αντεπιθέσεις, Δηλαδή εφόσον θέλει μία ομάδα να παίζει πιο πίσω μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο», εξηγεί ενώ στέκεται στο ότι «έχει τη δυνατότητα να σκοράρει από μακρινή απόσταση και το κάνει και με τα δύο πόδια του. Είναι ένας εξτρέμ που θα δώσει αρκετά γκολ. Που γενικά θα δώσει πολλά γκολ. Ένας εξτρέμ που σκοράρει».

Για την... ιστορία πάντως ο Ροντρίγκες - που παίζει εξτρέμ αλλά και πίσω από τον φορ - στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε οκτώ διαφορετικές θέσεις: αριστερός μπακ, αριστερός χαφ, δεξιός χαφ, αριστερός εξτρέμ, δεκάρι, κρυφός κυνηγός, φορ και δεξιός εξτρέμ.

Τα κύρια ατού του Ροντρίγκες όπως αναφέρει ο Ντελγκάδο είναι «ταχύτητα, τεχνική και ικανότητα με τη μπάλα στα πόδια». Επιπλέον ως προς τις άλλες θέσεις του υπογραμμίζει ότι «εάν παίζει αριστερός εξτρέμ ή ως πιο προωθημένος από τη συγκεκριμένη πλευρά θα συγκλίνει προς τα μέσα είτε για να πασάρει είτε για να σουτάρει. Μπορεί να παίξει και ως δεκάρι παίρνοντας καλές τοποθετήσεις για να βρει το γκολ εκτός της αντίπαλης περιοχής. Για να σκοράρει δηλαδή με σουτ έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Με το Πράσινο Ακρωτήρι το έχει κάνει και έχει σκοράρει και κάποια γκολ έτσι».

