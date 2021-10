Γκάρι Ροντρίγκες: Νικητήρια γκολάρα στο 90+2' για το Πράσινο Ακρωτήρι (vid)

Ήρωας για το Πράσινο Ακρωτήριο αναδείχθηκε ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος έχοντας έρθει από τον πάγκο, «λύτρωσε» την εθνική του με απίθανο σουτ εκτός περιοχής και της χάρισε τη νίκη στην έδρα της Λιβερίας στο 90+2'.

Πρώτη νίκη στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ στη ζώνη της Αφρικής για το Πράσινο Ακρωτήρι, με τη σφραγίδα του Γκάρι Ροντρίγκες! Ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ του Ολυμπιακού χρίστηκε σκόρερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, «λυτρώνοντας» τη χώρα του με ένα φανταστικό σουτ εκτός περιοχής για το τελικό 2-1 της Λιβερία και την κράτησε έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στα play-offs, από όπου και θα προκύψουν τα πέντε εισιτήρια της CAF για το Μουντιάλ του Κατάρ (2ο το Πράσινο Ακρωτήρι με 4 βαθμούς, στο -2 από τη Νιγηρία).

Αυτό ήταν το έκτο γκολ στην 31η εμφάνιση με το εθνόσημο για τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος απέδειξε ότι είναι έτοιμος και σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει του επίσημου ντεμπούτου με τους Ερυθρολεύκους, που θα σημειωθεί όπως όλα δείχνουν στην επιστροφή από το παράθυρο των εθνικών ομάδων.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ του:

Cape Verde 🇨🇻 absolutely steals the match from Liberia 🇱🇷 in stoppage time pic.twitter.com/ROrKTc9fXo