Ολυμπιακός: «Θέλει τον Οτζο της Λίβερπουλ», σύμφωνα με τους Αγγλους (vid)

Στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Σέγι Οτζο, που αγωνίζεται ως εξτρέμ στη Λίβερπουλ.

Μετά τους Ονιεκούρου και Λόπες, ο Ολυμπιακός θέλει κι άλλο εξτρέμ. Τουλάχιστον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Αγγλων, που υποστηρίζουν ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν τον Σέγι Οτζο, της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «η Βέρντερ Βρέμης ρώτησε για τον Σέγι Οτζο ενώ ο ατζέντης του έχει προτάσεις από Βέλγιο και Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει κάποιος να πληρώσει τα 5.000.000 λίρες».

Ο 23χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσισαϊντ μέχρι το 2023. Αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης (κυρίως στα δεξιά).

Μετρά 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ (1 γκολ/4 ασίστ), ενώ έχει παίξει επίσης σε Κάρντιφ, Ρέιντζερς, Φούλαμ, Γουλβς, Ρεμς και Ουίγκαν

Wanted by Brugge and Olympiakos

Viewed as a role-model by younger team-mates

Attitude with U23s praised as first class



At the age of 24, Sheyi Ojo is fast approaching decision time at #LFC and the writing looks to be on the wall.https://t.co/q2Ts1hKa1c