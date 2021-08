Παναθηναϊκός: Παλεύει για το «μπαμ» με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος! (vids)

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο 29χρονος βασικός εξτρέμ της Ιντεπετιέντε είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στην μεσοεπιθετική του γραμμή, με το «τριφύλλι» να έχει καταθέσει πρόταση αγοράς στον αργεντίνικο σύλλογο!

Μία μεταγραφή από... άλλη εποχή προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως κάνουν λόγο στην Αργεντινή και επιβεβαιώνουν οι πληροφορίες του Gazzetta! Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ιντεπετιέντε για την αγορά του 29χρονου Αργεντινού εξτρέμ, Σεμπάστιαν Παλάσιος(1.69), ο οποίος είναι βασικός και αναντικατάστατος στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς ακραίους στην χώρα του τάνγκο, με σημαντική θητεία σε Μπόκα Τζούνιορς και Ταγιέρες.

Το «τριφύλλι» έχει την συγκατάθεση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να παίξει στην Ευρώπη και το τελευταίο δεκαήμερο οι «πράσινοι» προσπαθούν να βρουν την χρυσή τομή με την Ιντεπετιέντε σε ποσά που πλησιάζουν το 1.5 εκατομμύριο ευρώ για το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιωμάτων του Παλάσιος.

Η αναφορά του Αργεντινού δημοσιογράφου, Γκαστόν Εδούλ αναφέρει τα εξής: «Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πρόταση 800.000 δολλαρίων για ένα ποσοστό του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Σε αυτά τα νούμερα δεν πρόκειται να γίνει η μεταγραφή και η Ιντεπετιέντε δεν έχει απαντήσει».

Panathinaikos hizo una oferta formal por Sebastián Palacios. 800 mil dólares por un porcentaje del pase. En esos números no va a prosperar pero la oferta está. CAI todavía no contestó.#CAI https://t.co/kfO28fBya1 pic.twitter.com/tEiv6ltjrD — Gastón Edul (@gastonedul) August 23, 2021

Who is who



Ο 29χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί με την φανέλα των Μπόκα Τζούνιορς, Πατσούκα, Νιούελς, Άρσεναλ Φούτμπολ Κλαμπ, Ατλέτικο Ουνιόν, Ταγιέρες και Ιντεπεντιέντε. Συνολικά σε 218 ματς πρωταθλήματος έχει 52 γκολ και 20 ασίστ ενώ σε Λιμπερταδόρες και Σουδαμερικάνα έχει 21 συμμετοχές 2 γκολ και 1 ασίστ.



Στο φετινό πρωτάθλημα είναι βασικός και αναντικατάστατος και σε 7 αγώνες έχει μοιράσει 4 γκολ στους συμπαίκτες του και αποτελεί ένα από τα δυνατά «χαρτιά» της Ιντεπετιέντε που μετά από 7 αγωνιστικές βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.