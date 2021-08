Και τώρα ο Μαρτίνς πρέπει να «βρει» μία ενδεκάδα για τον Ολυμπιακό!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το επόμενο βήμα του Μαρτίνς στη φετινή ομάδα του Ολυμπιακού.

Πέντε επίσημα παιχνίδια έχει δώσει λοιπόν ο Ολυμπιακός σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Και το ότι ο Πέδρο Μαρτίνς δεν έχει βάλει την ίδια ενδεκάδα έστω σε δύο από αυτά είναι ένα θέμα προς σχολιασμό, αλλά μπορεί να εξηγηθεί σε ένα σοβαρό βαθμό από τις πολλές απουσίες που είχε η ομάδα λόγω του κορονοϊού, σε συνδυασμό με τις αποβολές των Καμαρά και Μπα, τους τραυματισμούς των Χασάν, αλλά και την ανετοιμότητα αρκετών νεομεταγραφέντων παικτών, που ήρθαν σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Εδώ, όμως, έχουμε να κάνουμε μία άλλη παρατήρηση: δεν είναι απλά ότι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι ότι αλλάζει σε απίστευτο βαθμό από το ένα ματς στο άλλο. Μιλάμε για αλλαγές που τις πιο πολλές φορές αφορούν τη μισή ενδεκάδα. Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός…

Στη ρεβάνς στο Μπακού (1-0) είχε πέντε αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα με την Νέφτσι (1-0)!

Στο πρώτο παιχνίδι με τη Λούντογκορετς (1-1) είχε δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα της ρεβάνς με τη Νέφτσι (1-0)

Στη ρεβάνς στη Βουλγαρία (2-2) είχε πέντε αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα με τη Λούντογκορετς (1-1)!

Στο πρώτο παιχνίδι με την Σλόβαν (3-0) είχε έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα της ρεβάνς με την Λούντογκορετς (2-2)!

Κοινώς, βλέπουμε ότι με εξαίρεση τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τη Νέφτσι έξω και τη Λούντογκορετς μέσα, ο Μαρτίνς σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις άλλαζε την ενδεκάδα κάθε φορά από ματς σε ματς και δη κάνοντας πέντε κι έξι αλλαγές! Νομίζω δε ότι είναι πασιφανές ότι το έκανε γιατί δεν έμενε ευχαριστημένος από την ομάδα του. Δεν ήταν μόνο αλλαγές υποχρεωτικές, αλλά κυρίως ήταν αλλαγές που έδειχναν τον προβληματισμό του για την εικόνα των παικτών του. Κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι όταν έμεινε ευχαριστημένος από την ομάδα, στο Αζερμπαϊτζάν, έκανε μόνο δύο αλλαγές στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Νομίζω, πάντως, ότι τώρα που ξεκινάει…σιγά σιγά και το πρωτάθλημα, ήρθε ίσως η ώρα ο Πέδρο να βρει μία πιο ξεκάθαρη σύνθεση για τον Ολυμπιακό. Τόσο σε επίπεδο σχηματισμού, όσο και σε επίπεδο προσώπων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να έχει ο Ολυμπιακός μία μόνιμη ενδεκάδα δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, παίζοντας τρεις αγώνες την εβδομάδα (πρωτάθλημα-Ευρώπη-πρωτάθλημα) , από την άλλη όμως όλοι ξέρουμε ότι μία ομάδα πάντοτε αποδίδει στο μάξιμουμ όταν «δένει» και δεν αλλάζει συνεχώς.

Ασφαλώς και δεν είναι κακό ο Ολυμπιακός να μπορεί να παίζει, εκτός του κλασικού 4-2-3-1, και 4-4-2 και 3-4-3, όμως η αίσθηση που βγαίνει είναι ότι αυτές οι συχνές εναλλαγές σχηματισμών εδώ και περίπου έξι μήνες περισσότερο ΔΕΝ τον βοήθησαν, παρά τον βοήθησαν. Ο αποκλεισμός από τους ομίλους του Champions League, η απώλεια του Κυπέλλου, αλλά και η έλλειψη σταθερότητας στα playoffs, τουλάχιστον αυτό καταδεικνύουν.

Να θυμίσω ότι και στην προετοιμασία ακόμη είδαμε ότι η ίδια ενδεκάδα δεν έπαιξε ποτέ μαζί ούτε καν σε δύο ημίχρονα, όχι σε δύο αγώνες. Ήταν φανερό ότι ο Μαρτίνς ήθελε να δώσει ευκαιρίες σε όλους-ακόμη κι ο Πέπε με τον Τιάγκο, που τελικά έφυγαν, έπαιξαν αρκετά. Γενικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι στον Ολυμπιακό των μεγάλων ρόστερ δεν είναι εύκολο να προκύψει μία ενδεκάδα όπως λέμε «βασική». Εξίσου αλήθεια όμως είναι ότι ο Πέδρο το έχει κάνει σε προηγούμενα χρόνια και μάλλον με επιτυχία κρίνοντας από τα αποτελέσματα.

Με τον ερχομό του Ρόνι Λόπες, τον εγκλιματισμό σταδιακά του Ονιεκούρου και του Βατσλίκ, με την καλύτερη προσαρμογή του Κούντε αλλά και του Αγκιμπού, την επιστροφή του Τικίνιο και τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής, που μπορεί να είναι και τρεις (με το σύλλογο να συνεχίζει την παράδοση για διψήφιο αριθμό μεταγραφών κάθε καλοκαίρι!), ο Μαρτίνς θα έχει την ευκαιρία να παίξει ίσως αυτό που έχει στο μυαλό του η, τέλος πάντων κοντά σε αυτό.

Εξυπακούεται ότι δεν θα είναι απλή διαδικασία να τους κάνει όλους αυτούς «ομάδα» σε χρόνο ντε τε (μάνι μάνι μπορεί εννιά μεταγραφές να υπολογίζονται ως εν δυνάμει βασικοί!), ωστόσο έστω σιγά σιγά πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει μία ενδεκάδα, με γύρω από αυτήν τρεις-τέσσερις παίκτες έτοιμους ανά πάσα στιγμή να μπουν και να δώσουν λύσεις. Ειδάλλως, πραγματικά θα είναι δύσκολο να γίνει η ομάδα έτσι όπως την θέλει κι ο ίδιος ο προπονητής.

Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνος κι άρα υπομονή για να «δέσει» η νέα ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά και καλύτερες επιλογές από πλευράς προπονητή και καλύτερη ετοιμότητα από πλευράς παικτών.

Άσχετο: Αυτή την στιγμή για αριστερό μπακ δεν θα έβλεπα ούτε Εσκουδέρο, ούτε Μπάμπα, ούτε Ρέτσα, ούτε Ολάθα, ούτε Λυκογιάννη...

Και, προς το παρόν, η Τρουά δεν έχει επανέλθει με νέα προσφορά για τον Σισέ, που παρεμπιπτόντως εκτιμήθηκε ως ένας από τους τέσσερις καλύτερους παίκτες της πρώτης αγωνιστικής των playoffs του Europa League…

⭐️BESTS OF

Europa League



4 best players' rankings in their own positions from #EuropaLeague play-offs based on #Comparisonator machine learning index



🥇Alexander Bah @slavia_eng



🥇Mirko Ivanic @crvenazvezdafk



🥇Pape Abou Cisse @olympiacosfc



🥇Loizos Loizou @ACOmoniaNicosia pic.twitter.com/b0PaSw626B