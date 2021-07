Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην Κραϊόβα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα του Μαρίνου Ουζουνίδη στο Schwarz της Αυστρίας (17.00, Novasports 4HD, Gazzetta). Δείτε την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Φιλικό Νο6 για τον Ολυμπιακό επί αυστριακού εδάφους. Οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα του Μαρίνου Ουζουνίδη στο Schwarz, στο τελευταίο τους τεστ πριν από την επιστροφή στη βάση τους.

Η ενδεκάδα σε διάταξη 4-3-3:

Κρίστινσον, Λαλά, Σεμέδο, Αβραάμ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σουρλής, Κούντε, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Χασάν.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα! / The line-up for today's friendly match against @OfficialUCV! #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2021 #OLYUCV #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/X57MEzRolo