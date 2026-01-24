Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Μεγάλη νίκη του Ηρακλή στους «Ζωσιμάδες» και... δώρο από το Νέστο στην Καρδίτσα. Ο Γηραιός νίκησε στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1, πήρε την πρωτιά στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2 και συνεπώς εξασφάλισε τις ισοβαθμίες στη «μάχη» ανόδου στη Stoiximan Super League. H ομάδα του Γιώργου Πετράκη θα μπει στα Play Offs στο +2 από τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση, η οποία έχασε στην έδρα της από την ομάδα της Χρυσούπολης (1-2).

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής 1-2

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν «δυνατά» στον αγώνα με τους Ηπειρώτες και θα μπορούσαν να προηγηθούν μόλις στο 1ο λεπτό, όταν ο Ντέλετιτς έβγαλε τον Μαχαίρα προ κενής εστίας, όμως εκείνος αστόχησε. Στο 12ο λεπτό οι φιλοξνεούμενοι πήραν πέναλτι για τράβηγμα του Κριμιτζά στον Μάναλη και ο παίκτης που κέρδισε την παράβαση ευστόχησε από τα 11 βήματα για το 0-1.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα «χτύπησε» στην αντεπίθεση στο 49ο λεπτό και ισφοφάρισε με σουτ του Κοντονίκου. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 66ο λεπτό, όταν ο Δούμας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Ο Ηρακλής πίεσε για το γκολ της νίκης και βρήκε αυτό που άξιζε. Στο 89ο λεπτό ο Ουάρντα έβγαλε τη σέντρα και ο Ντουρμισάι με κεφαλιά έκανε το 1-2 και «σφράγισε» το διπλό πρωτιάς.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Καφενζής (68′ Τσίρης), Χαβαλές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Ναούμης, Αθανασίου (78′ Κιτσάκης), Κασέμι (68′ Παυλίδης), Κοντονίκος, Μπουλλάρι, Κριμιτζάς.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής (59′ Αναστασίου), Προύτζος (73′ Κούστα), Κράιντς, Ουάρντα, Μαχαίρας (59′ Κυνηγόπουλος), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντέλετιτς (73′ Τζίμας), Τσάκλα.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε ο Νέστος, ο οποίος έφυγε με το διπλό (1-2) από την Καρδίτσα, με την Αναγέννηση να υποχρεώνεται σε «γκέλα» και να χάνει έδαφος βλέποντας την απόσταση από τον πρωτοπόρο Ηρακλή να αυξάνεται ακριβώς πριν την έναρξη των Play Offs.

Το ματς «στράβωσε» για την Αναγέννηση από το πρώτο μέρος, με τον Νέστο στο 11' να παίρνει το προβάδισμα με τέρμα του Γλυνού. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν στο 29' με τον Κάσσο να ισοφαρίζει σε 1-1, ωστόσο βρέθηκαν σχετικά γρήγορα να κυνηγούν και πάλι το σκορ καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Σέα έγραψε το 1-2 δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Νέστο.

Η Αναγέννηση πίεσε στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας γνωρίζοντας μια απρόσμενη ήττα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (55′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (46′ Πεταυράκης), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο (46′ Ανδρέου), Καμπετσής, Τίντε (46′ Σοΐρι).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Κωστίκα), Λέλεκας (33′ λ.τ Αρνίς), Μανωλάκης, Τσίκος, Σταυρόπουλος, Γλυνός, Σέα.

Μακεδονικός - Νίκη Βόλου 0-1

Πολύ σημαντικό διπλό που της έδωσε τη δυνατότητα να διατηρήσει την απόστασή της από την κορυφή σημείωσε η Νίκη Βόλου επικρατώντας με 0-1 του Μακεδονικού.

Στο πρώτο μέρος η Νίκη πήγε να πάρει το προβάδισμα με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών, όταν ο Τσέλιος έκανε το γύρισμα και ο Καραμπέρης στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα προς την εστία, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλες δύο καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, μία στο 18' σε κεφαλιά του Τσελιου και άλλη μία στο 30' σε πλασέ του Στοΐλκοβιτς, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις οι παίκτες της νίκης δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

Τελικώς η Νίκη κατάφερε να βρει τον τρόπο να ανοίξει το σκορ στο 60' με τον Λουκίνα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά γράφοντας το 0-1. Ένα γκολ που έδωσε ένα πολύτιμο τρίποντο στη Νίκη για τη μάχη της κορυφής πριν την έναρξη των Play Offs.

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Καζέλης, Τσουκάνης, Κούφας, Θωμάι, Κωτέλης (86′ Νίκος), Σουλαϊμόν (53′ Φερχόφεν), Μορέρ, Παρασκευάς (86′ Χασάνογλου), Καραμπέρης, Καπνίδης, Αμανατίδης (70′ Καλαϊτζής).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τ. Τσέλιος, Κιβρακίδης (46′ Αρίας), Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Πλέγας (78′ Σαλαμούρας), Έππας, Πέττας, Στοΐλκοβιτς (57′ Φερνάντεθ), Α. Τσέλιος (46′ Λώλης), Λουκίνας (88′ Λέο).

Καβάλα - Αστέρας Β' AKTOR 1-1

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Καβάλας με τον Αστέρα Β' AKTOR, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 9ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου, για μαρκάρισμα του Ρέτσου.

Στο 13ο οι Αργοναύτες έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Ρόβας αστόχησε με προβολή από κοντά. Οι Αρκάδες έβγαλαν αντίδραση και ισοφάρισαν στο 58ο λεπτό. Κάθετη του Φερνάντες προς τον Σιμόνι, ο οποίος έκανε το 1-1 με διαγώνιο σουτ.

Παρά την πίεση της Καβάλας και τους χώρους που άφησαν στον Αστέρα το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (72′ Δημοσθένους), Κολλαράς (84′ Μιλούνοβιτς), Ξυγκόρος, Βοριαζίδης, Παπαδόπουλος (62′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Σιφναίος, Ρόβας, Χρούστινετς (62′ λ.τ Κομάτσι), Μπρέγκου.

Αστέρας Β' AKTOR (Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς (80′ Κολοσκόπης), Ρέτσος, Κάλα, Φερνάντες, Αδαμάκης (57′ Κεδίκογλου), Βαντάκα (69′ Ντερβίση), Γραμμένος (46′ Σιμόνι), Φρίμπονγκ (57′ Ζόγκου).

ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός 4-1

Το νικηφόρο του σερί συνέχισε ο ΠΑΟΚ Β' με τους Ασπρόμαυρους να επικρατούν εύκολα με 4-1 του Καμπανιακού πανηγυρίζοντας το τρίτο τους συνεχόμενο τρίποντο.

H ομάδα του Πονζ πήρε από την αρχή τα ηνία του ματς και στο 8' πήρε και το προβάδισμα με κοντινή κεφαλιά του Μπαλντέ, ενώ στο 36' έπειτα από μια ωραία προσωπική ενέργεια του Αλμασίδη, ο Πολυκράτης έβαλε τις βάσεις της νίκης κάνοντας το 2-0. Το 3-0 έκανε στο 71' ξανά ο Πολυκράτης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς, ενώ το 4-0 διαμορφώθηκε στο 84' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσοπούρογλου.

Ο Καμπανιακός σκόραρε το... γκολ της τιμής στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παπακωνσταντίνου να γράφει το τελικό 4-1.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Μοναστηρλής, Τσοπούρογλου, Μπαταούλας, Κωττάς, Πολυκράτης (80′ Πασαχίδης), Σαρρής, Καλόγηρος (46′ Χιμένεθ), Αλμασίδης (58′ Μπέρδος), Μπάλντε, Μούστμα (80′ Ρικάρντο), Γκιτέρσος (71′ Καλαϊτσίδης).

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Κασαπίδης, Τσαπακίδης, Παπαστεριανός (65′ Τενεκές), Καράδαλης (46′ Χατζηκυριάκος), Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Γαρύφαλλος, Κεσίδης, Ανανιάδης (46′ Αμπούντου), Ελευθεριάδης (77′ Μυγδαλιάς), Δερμιτζάκης (46′ Ταχματζίδης).

