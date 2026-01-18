Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου: Ο Μωραϊτης μπήκε στα δίχτυα χωρίς τη μπάλα
Ο Πανιώνιος έχασε μεγάλη ευκαιρία για ν' ανοίξει το σκορ στο ματς με την Ελλάς Σύρου.
Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Ελλάς Σύρου και στο 50' έχασε φοβερή ευκαιρία για να κάνει το 1-0.
Ο Παπαγεωργίου από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Μωραϊτης σε κενή εστία κινήθηκε προς τη μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε πίσω από τον Μωραϊτη, ο οποίος ξεγελάστηκε και μπήκε στα δίχτυα...
Δείτε την απίθανη φάση
