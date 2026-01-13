Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του ελεύθερου Πίρι Σοΐρι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Athens Kallithea.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι από τις μεγάλες εκπλήξεις της Super League 2, καθώς λίγους μήνες μετά την άνοδο από τη Γ' Εθνική διεκδικεί με αξιώσει την άνοδο στη Stoiximan Super League. Δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας οι Θεσσαλοί είναι στην πρώτη θέση του βόρειου Ομίλου, στο +1 από τον Ηρακλή, τον οποίο θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο (17/1, 15:00) στη Θεσσαλονίκη.

Oι Καρδιτσιώτες ενισχύονται για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην κούρσα ανόδου και σε αυτό το πλαίσιο απέκτησαν τον Πίρι Σοΐρι. Ο 45 φορές διεθνής δεξιός μπακ - χαφ την προηγούμενη σεζόν έκανε 32 εμφανίσεις με την Athens Kallithea στη Stoiximan Super League, με τρία γκολ και δύο ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος, όταν έλυσε τη συνεργασία του με το κλαμπ της Καλλιθέας.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Pyry Soiri.

O Pyry είναι γεννηθείς 22/9/1994 κατάγεται από τη Φινλανδία και αγωνίζεται στα άκρα της επιθετικής γραμμής με την ίδια άνεση και στις δύο πλευρές.

Ο Soiri είναι διεθνής με τη Φινλανδία και είναι γνωστός στο κοινό της Ελλάδας από την περσινή του παρουσία στη Stoiximan Super League με τη φανέλα της Athens Kallithea. Τη σεζόν 2024-2025 είχε συνολικά με την ομάδα της Καλλιθέας 34 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κραϊόβα και στην Ελσίνκι μεταξύ άλλων ομάδων έχοντας παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Με την Εθνική ομάδα της χώρας του σε επίπεδο ανδρών έχει καταγράψει 45 συμμετοχές με 7 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Pyry στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

