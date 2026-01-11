ΠΑΣ Γιάννινα: «Χειρουργική αλλοίωση, θα κινηθούμε νομικά να προστατεύσουμε την ομάδα»

Ο ΠΑΣ Γιάννινα με ανακοίνωσή του επιτέθηκε στην διαιτησία του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης Β' κάνοντας λόγο για χειρουργική αλλοίωση.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης Β' με τους Ηπειρώτες να έχουν μεγάλα παράπονα για την διαιτησία του αγώνα. Σε αυτό στάθηκαν και με ανακοίνωσή τους αναφέροντας τα εξής: «Για ακόμη μία αγωνιστική, γίναμε μάρτυρες του ίδιου κακοπαιγμένου έργου.

Μόνο που πλέον δεν μιλάμε για «σφαγή με το γάντι».

Μιλάμε για χειρουργική αλλοίωση αγώνα, μπροστά στα μάτια όλων.

Μετά τα όσα συνέβησαν στον πρώτο γύρο με τον Αστέρα Τρίπολης Β’, όπου στερηθήκαμε ξεκάθαρα τη νίκη όταν αμυντικός έπαιξε… βόλεϊ μέσα στην περιοχή, σήμερα είδαμε ξανά το ίδιο μοτίβο: μονίμως ανάποδα σφυρίγματα, διαρκής ανοχή στη μία πλευρά και δύο καταφανέστατες περιπτώσεις πέναλτι που δεν επιδέχονται ερμηνείας.

Στην πρώτη φάση, ο διαιτητής βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά, με πεντακάθαρη οπτική επαφή.

Στη δεύτερη, βρίσκεται πίσω από τον παίκτη που σπρώχνει, με απευθείας οπτικό πεδίο.

Δεν υπάρχει παίκτης που να κρύβει τη φάση.

Δεν υπάρχει κακό οπτικό πεδίο.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία.

Όταν τέτοιες φάσεις αγνοούνται όχι μία αλλά δύο φορές, δεν μιλάμε για ανθρώπινο λάθος.

Μιλάμε για αγωνιστικό “έγκλημα” με χαρακτηριστικά χειρουργείου, που προσβάλλει τη λογική και το ίδιο το άθλημα.

Το ανησυχητικό είναι ότι δεν πρόκειται για εξαίρεση.

Είναι κανονικότητα.

Εντός και εκτός έδρας, αγωνιστική με αγωνιστική.

Και αυτή η κανονικότητα τελειώνει εδώ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν ζητά εύνοια.

Δεν ζητά προστασία.

Ζητά το αυτονόητο: ισονομία, σεβασμό, κρίση μέσα στο γήπεδο και την αυτονόητη παραδειγματική τιμωρία του διαιτητή.

Απομένουν 12 αγώνες – 12 τελικοί.

Και από εδώ και πέρα δηλώνουμε ξεκάθαρα:

κάθε απόφαση που αλλοιώνει αποτέλεσμα δεν θα γίνεται ανεκτή.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα θα κινηθεί αποφασιστικά, θεσμικά και νόμιμα για να προστατεύσει την ομάδα και το πρωτάθλημα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους φιλάθλους μας, που παρά την πρόκληση επέδειξαν ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους θεσμούς, τιμώντας την ιστορία και το ήθος του ΠΑΣ.

Ο ΠΑΣ θα συνεχίσει να παλεύει μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Αλλά δεν θα σιωπά όταν επιχειρούν να τον βγάλουν έξω από αυτές.

Η μπάλα είναι στο γήπεδο.

Η ευθύνη βαραίνει όσους οφείλουν να προστατεύουν το άθλημα — όχι να το εκθέτουν».