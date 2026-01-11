Η Αναγέννηση Καρδίτσας μετά την ισοπαλία στη Νέα Ιωνία, νίκησε άνετα την Καβάλα με 3-0 και προσπέρασε τον Ηρακλή.

Η ισοπαλία στο σαββατιάτικο ντέρμπι της Νίκης Βόλου με τον Ηρακλή (1-1) ήταν δώρο για την Αναγέννηση Καρδίτσας. Δώρο για το νέο έτος, που το ξετύλιξε μπροστά στους οπαδούς της, που δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα στο εντός έδρας ματς με την Καβάλα για την 16η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Super League 2.

Με πρωταγωνιστές τους Καμπετσή, Καρίμ, η Αναγέννηση λύγισε την Καβάλα με 3-0, προσπέρασε τον Ηρακλή, σκαρφάλωσε στην κορυφή με την είσοδο του 2026 και την επόμενη εβδομάδα θα αναμετρηθούν οι δύο πρωτοπόροι.

Με την ήττα, παράλληλα, η Καβάλα αποχαιρέτησε και μαθηματικά την τετράδα των playoffs. Ούτως ή άλλως, μόνο μαθηματικά είχε ελπίδες. Η τετράδα, λοιπόν, που θα παλέψει για την άνοδο κλείδωσε με τη συμμετοχή της Αναγέννησης Καρδίτσας, του Ηρακλή, της Νίκης Βόλου και του Αστέρα Aktor B'. Οι Αρκάδες, βέβαια, δεν μπορούν ν' ανέβουν στη μεγάλη κατηγορία.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα 3-0

Η Αναγέννηση Καρδίτσας προηγήθηκε με τον Καρίμ στο 23' και στο 42' ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 2-0. Το τελικό 3-0, διαμόρφωσε με σουτ ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού Αργύρης Καμπετσής στο 55'.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος (61' Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Πολέτο (83' Ανδρέου), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Καρίμ (69' Νικολιάς), Μπακαγιόκο, Καμπετσής (83' Τίντε).

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Κολλαράς, Ελ Καντουσί, Ξυγκόρος, Παναγιώτου, Γαβριηλίδης, Διονέλλης, Σιφναίος, Σγούρος, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Aktor B' 1-1

Νωρίτερα, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στα Γιάννενα, με τον ΠΑΣ και τον Αστέρα Aktor Β' να μένουν στο 1-1.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος με τους Μπουλούλη και Μπουλάρι να χρίζονται σκόρερ. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Φρίμπονγκ βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, όμως το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Βράκα. Οι γηπεδούχοι σιγά σιγά κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, όμως και πάλι ο Αστέρας απείλησε με δυνατό σουτ του Φρόκου που κατέληξε άουτ στο 27'.

Η τρίτη ήταν και η... φαρμακερή, με τον Μπουλούλη να πιάνει ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 34ο λεπτό. Ωστόσο, η ομάδα του Γιάννη Γκούμα κατόρθωσε να φέρει το ματς στα ίσα πριν την ανάπαυλα. Οι παίκτες του ΠΑΣ συνεργάστηκαν όμορφα και ο Μπουλάρι με κοντινό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1 στο 43'.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι Αρκάδες ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Σιμόνι στο 56' να επιχειρεί διαγώνιο σουτ που πέρασε μόλις άουτ. Αμέσως μετά (58'), ο Κρυπαράκος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Κακαδιάρη.

Ο ρυθμός έπεσε, όμως στο φινάλε ο κίπερ Βρακάς στάθηκε «τείχος» στις προσπάθειες των παικτών του Αστέρα και με σπουδαίες αποκρούσεις εν τέλει έδωσε τον πόντο στην ομάδα του.

ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Πρεκατές, Παυλίδης, Καπέρδας (46' Κοντονίκος), Λύγκας (62' Παπαδόπουλος), Ναούμης, Τσίρης, Κασέμι (68' Συμεωνίδης), Κρυπαράκος (86' Πατρινός), Μπουλάρι, Σελιμάι (46' λ.τ Τουρκοχωρίτης).

Αστέρας Aktor Β': Κακαδιάρης, Κοτσώνης (85' Βαντάκα), Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Αλμύρας (73' Γραμμένος), Μπουλούλης, Φρόκου, Σιμόνι (85' Ντερβίσης), Φερνάντες (73' Κάλα), Φρίμπονγκ (62' Κεδίκογλου).

Αποτελέσματα 16η αγωνιστική

Σάββατο 10/1

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 0-2

Κυριακή 11/1

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β' AKTOR 1-1

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα 3-0

Η βαθμολογία (16 αγώνες)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

2. Ηρακλής 38

3. Νίκη Βόλου 33

4. Αστέρας Aktor Β' 28

---------------------------------------

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β' 18

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική

Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β'

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

